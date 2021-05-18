В Латвии считают случаи заражения коронавирусом главным риском для ЧМ по хоккею

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что заражение участников чемпионата мира по хоккею коронавирусом является главным риском турнира.

«У нас две гостиницы, там живут все команды, все судьи и все остальные, кто связан с проведением турнира. Они полностью отрезаны от внешнего мира, они не будут выходить в город, на арены будут ездить на автобусах. Все очень строго и, скорее всего, будет строго, потому что самый большой риск чемпионата — если произойдет заражение ковидом», — цитирует Калвитиса ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.