В Латвии считают случаи заражения коронавирусом главным риском для ЧМ по хоккею
12:19
Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что заражение участников чемпионата мира по хоккею коронавирусом является главным риском турнира.
«У нас две гостиницы, там живут все команды, все судьи и все остальные, кто связан с проведением турнира. Они полностью отрезаны от внешнего мира, они не будут выходить в город, на арены будут ездить на автобусах. Все очень строго и, скорее всего, будет строго, потому что самый большой риск чемпионата — если произойдет заражение ковидом», — цитирует Калвитиса ТАСС.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав
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