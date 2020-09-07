В Латвии планируют отказаться от ЧМ-2021, если его не перенесут из Минска

Если чемпионат мира по хоккею не будет перенесен из Минска, власти Латвии планируют отказаться от его проведения. Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия).

Как сообщает Skaties.lv, правительство Латвии предупредило, что если ситуация с правами и свободами человека в Белоруссии не изменится, то правительство может отозвать свои гарантии в качестве страны-организатора чемпионата мира. Об этом говорится в письме Кабинета министров в адрес Международной федерации хоккея (ИИХФ). Также власти Латвии призывают перенести турнир из Белоруссии в другую страну.

Другое мнение у президента Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса. Он считает, что не стоит смешивать спорт и политику. На его взгляд, Латвия не должна отказываться от проведения чемпионата.

«Я и представить себе не мог, что мы, Латвия, откажемся от проведения конкурса в последний момент! — сказал Калвитис. — У нас не было чемпионатов мира 15 лет и, вероятно, не будет в следующие 15. Это очень серьезное событие для хоккея. А по аудитории хоккей для нас — спорт номер один».