В Латвии объявили выходной в честь бронзы хоккейной сборной на чемпионате мира

Сейм (парламент) Латвии утвердил 29 мая выходным праздничным днем в честь бронзы национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2023 года, сообщила пресс-служба законодательного органа.

При этом экзамены в учебных заведениях не отменены.

28 мая сборная Латвии в овертайме обыграла США в матче за третье место со счетом 4:3. Бронза стала для национальной команды первым комплектом медалей на чемпионатах мира. Ранее Латвия не проходила дальше четвертьфинала.