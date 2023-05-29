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Сегодня, 09:59

В Латвии объявили выходной в честь бронзы хоккейной сборной на чемпионате мира

Руслан Минаев
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Сейм (парламент) Латвии утвердил 29 мая выходным праздничным днем в честь бронзы национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2023 года, сообщила пресс-служба законодательного органа.

При этом экзамены в учебных заведениях не отменены.

28 мая сборная Латвии в овертайме обыграла США в матче за третье место со счетом 4:3. Бронза стала для национальной команды первым комплектом медалей на чемпионатах мира. Ранее Латвия не проходила дальше четвертьфинала.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
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