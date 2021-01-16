В Латвии назвали условия, при которых страна сможет провести чемпионат мира самостоятельно

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что страна способна самостоятельно принять чемпионат мира по хоккею, если построит быстровозводимую арену. Однако сейчас судьба турнира зависит от решения Международной федерации хоккея.

«Теоретически Латвия может провести чемпионат мира. Месяц назад мы написали письмо в ИИХФ, объяснили, при каких условиях это возможно. Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену, наподобие тех, где проходят матчи «Зимней классики». Мы можем это сделать, но все зависит от того, что решит в конце января ИИХФ», — сообщил Козиолс ТАСС.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска. В субботу стало известно, что от спонсорства турнира в случае его проведения в Минске откажутся чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men.