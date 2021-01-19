В Кремле отреагировали на перенос ЧМ-2021 по хоккею из Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Международной федерации хоккея на льду (IIHF) не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске.

«Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять. Вы знаете, что Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Напомним, вчера, 18 января, совет ИИХФ лишил Минск права принять матчи чемпионата мира из-за политической ситуации в этой стране и давления со стороны членов международной федерации. Латвия в свою очередь объявила о готовности провести в одиночку ЧМ-2021 по хоккею.