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В истории личных встреч России и Великобритании на ЧМ один матч. Он закончился 12:3

13:58
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Сегодня, 22 мая, сборная России проведет второй матч на чемпионате мира по хоккею — против Великобритании.

Ранее наша команда один раз встречалась с британцами на этом турнире. В 1994 году россияне на групповом этапе победили со счетом 12:3.

Начало матча — в 16:15 мск. Видеотрансляция будет доступна здесь.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры