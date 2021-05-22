В истории личных встреч России и Великобритании на ЧМ один матч. Он закончился 12:3
13:58
Сегодня, 22 мая, сборная России проведет второй матч на чемпионате мира по хоккею — против Великобритании.
Ранее наша команда один раз встречалась с британцами на этом турнире. В 1994 году россияне на групповом этапе победили со счетом 12:3.
Начало матча — в 16:15 мск. Видеотрансляция будет доступна здесь.
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Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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