В истории личных встреч России и Великобритании на ЧМ один матч. Он закончился 12:3

Сегодня, 22 мая, сборная России проведет второй матч на чемпионате мира по хоккею — против Великобритании.

Ранее наша команда один раз встречалась с британцами на этом турнире. В 1994 году россияне на групповом этапе победили со счетом 12:3.

Начало матча — в 16:15 мск. Видеотрансляция будет доступна здесь.