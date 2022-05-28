Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 15:55

В ИИХФ считают, что проведение чемпионата мира в США и Канаде навредит турниру

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Проведение чемпионата мира в Канаде и США может негативно сказаться на атмосфере турнира. Такое мнение высказал первый вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Петер Бржиза.

«Мы видим уникальную атмосферу на аренах, сюда приезжают тысячи фанатов из разных стран, встречаются друг с другом, — цитирует Бржизу ТАСС. — Это то, что мы можем потерять, если будем играть в Америке. Там особая атмосфера, есть свои праздники, люди проводят время дома с семьями».

В последний раз чемпионат мира проводился в Северной Америке в 2008 году — в канадских Квебеке и Галифаксе, победу в нем одержала сборная России.

«У нас хорошие отношения с Hockey Canada и USA Hockey, а также Национальной хоккейной лигой, — добавил президент ИИХФ Люк Тардиф. — Мне кажется, оба соревнования — чемпионат мира и Кубок Стэнли — серьезно накладываются друг на друга, они не должны быть так близки. Hockey Canada сейчас больше вовлечена в организацию молодежного чемпионата мира, а американцы — юниорского чемпионата мира. Хотя чемпионат мира в Квебеке и Галифаксе был проведен успешно».

Источник: https://tass.ru/sport/14759147
Чемпионат мира по хоккею
Люк Тардиф
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Когда отменят санкции, на стадионах России появится пиво и нечестность будет побеждена? Президент РФС Александр Дюков ответил на судьбоносные вопросы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ по хоккею 2022: расписание трансляций 28 мая и результаты матчей 1/2 финала
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости