В ИИХФ считают, что проведение чемпионата мира в США и Канаде навредит турниру

Проведение чемпионата мира в Канаде и США может негативно сказаться на атмосфере турнира. Такое мнение высказал первый вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Петер Бржиза.

«Мы видим уникальную атмосферу на аренах, сюда приезжают тысячи фанатов из разных стран, встречаются друг с другом, — цитирует Бржизу ТАСС. — Это то, что мы можем потерять, если будем играть в Америке. Там особая атмосфера, есть свои праздники, люди проводят время дома с семьями».

В последний раз чемпионат мира проводился в Северной Америке в 2008 году — в канадских Квебеке и Галифаксе, победу в нем одержала сборная России.

«У нас хорошие отношения с Hockey Canada и USA Hockey, а также Национальной хоккейной лигой, — добавил президент ИИХФ Люк Тардиф. — Мне кажется, оба соревнования — чемпионат мира и Кубок Стэнли — серьезно накладываются друг на друга, они не должны быть так близки. Hockey Canada сейчас больше вовлечена в организацию молодежного чемпионата мира, а американцы — юниорского чемпионата мира. Хотя чемпионат мира в Квебеке и Галифаксе был проведен успешно».