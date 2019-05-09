В ИИХФ приветствуют участие Овечкина и других звезд НХЛ в ЧМ-2019

Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер приветствовал участие звезд НХЛ в чемпионате мира-2019. Турнир пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

- ИИХФ очень рада, что на этом турнире примут участие много звезд мирового уровня: Овечкин, Лундквист, Кейн, Таварес. Сыграют не только суперзвезды, но и молодые восходящие звезды - Каапо Какко, Джек Хьюз. В составе сборной Швейцарии есть Нико Хишир, также мы очень рады видеть в составе сборной Германии Леона Драйзайтля, - цитирует ТАСС Лихтнера. - Нас ожидает очень интересный турнир, на котором будет большая конкуренция.

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