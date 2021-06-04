В Госдуме прокомментировали поражение сборной России от Канады в четвертьфинале ЧМ
11:20
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира-2021.
«Очень обидно. Мы были близки к победе, но это спорт. Вылет в четвертьфинале — не наш уровень. Мы должны каждый год занимать призовые места и бороться за медали. У нас сильная команда. Повторюсь, в спорте может случиться все, что угодно», — сказал Валуев «СЭ».
Вчера, 3 июня, в четвертьфинале чемпионата мира сборная России в овертайме уступила Канаде (1:2). Россия не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2011 года.
(Владимир Пушкарев)
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Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
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