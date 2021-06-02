Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

В Госдуме поделились ожиданиями от матча чемпионата мира Россия — Канада

15:22
Теги:

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.

«Нам надо ожидать только победы. Пожелаем спортсменам нашей сборной и тренерскому штабу хорошо подготовиться к матчу. Для нас победа станет путевкой в следующий круг. Игра непростая, традиционно с канадцами не самые легкие игры. Думаю, что наши ребята замотивированы на победу», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев поделился своим мнением о мотивации сборной России перед этим матчем.

«Это чемпионат мира, сложный турнир. Кто лучше подготовлен, сосредоточен на игре, тот и будет победителем. К сопернику надо относиться с уважением. Да, первая половина чемпионата получилась сложной для Канады, но одновременно команда все же вышла в четвертьфинал. А другие команды, которые считались фаворитами и должны были попасть, не прошли. Поэтому делать выводы — дело неблагодарное. Мотивация у наших ребят должна быть одна: победа. Проигрыш нас не устраивает», — добавил Свищев.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 (мск).
(Мария Куцубеева)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 23632
Все опросы
Россия — Канада: кто победит в четвертьфинале ЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч с Россией 2,5 тысячи российских фанатов
В США указали на риск ядерного конфликта с РФ при малейшем столкновении
Почему дергается глаз — рассказывает врач
В Польше пытались освистать российский гимн перед началом матча

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры