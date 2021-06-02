Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.

«Нам надо ожидать только победы. Пожелаем спортсменам нашей сборной и тренерскому штабу хорошо подготовиться к матчу. Для нас победа станет путевкой в следующий круг. Игра непростая, традиционно с канадцами не самые легкие игры. Думаю, что наши ребята замотивированы на победу», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев поделился своим мнением о мотивации сборной России перед этим матчем.

«Это чемпионат мира, сложный турнир. Кто лучше подготовлен, сосредоточен на игре, тот и будет победителем. К сопернику надо относиться с уважением. Да, первая половина чемпионата получилась сложной для Канады, но одновременно команда все же вышла в четвертьфинал. А другие команды, которые считались фаворитами и должны были попасть, не прошли. Поэтому делать выводы — дело неблагодарное. Мотивация у наших ребят должна быть одна: победа. Проигрыш нас не устраивает», — добавил Свищев.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 (мск).

(Мария Куцубеева)