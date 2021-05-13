В ФХР подтвердили, что защитник «Оттавы» Зайцев пропустит ЧМ-2021 в Риге

Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила информацию о том, что защитник «Оттавы» Никита Зайцев не сыграет на чемпионате мира в Риге (Латвия).

«Защитник «Оттавы» Никита Зайцев не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира из-за травм, полученных в ходе сезона НХЛ», — говорится в публикации в официальном Twitter ФХР.

?Защитник «Оттавы» Никита Зайцев не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира из-за травм, полученных в ходе сезона НХЛ — Хоккей России (@russiahockey) May 13, 2021

В сезоне-2020/21 Зайцев провел 55 матчей за «Оттаву», на его счету 17 (4+13) очков. Ранее о том, что 29-летний хоккеист не сможет приехать на чемпионат мира, сообщал журналист TSN Брюс Гарриош.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе А с Белоруссией, Великобританией, Данией, Словакией, Швейцарией, Чехией и Швецией.