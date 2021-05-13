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В ФХР подтвердили, что защитник «Оттавы» Зайцев пропустит ЧМ-2021 в Риге

18:33
Никита Зайцев. Фото Twitter
Никита Зайцев. Фото Twitter
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Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила информацию о том, что защитник «Оттавы» Никита Зайцев не сыграет на чемпионате мира в Риге (Латвия).

«Защитник «Оттавы» Никита Зайцев не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира из-за травм, полученных в ходе сезона НХЛ», — говорится в публикации в официальном Twitter ФХР.

В сезоне-2020/21 Зайцев провел 55 матчей за «Оттаву», на его счету 17 (4+13) очков. Ранее о том, что 29-летний хоккеист не сможет приехать на чемпионат мира, сообщал журналист TSN Брюс Гарриош.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе А с Белоруссией, Великобританией, Данией, Словакией, Швейцарией, Чехией и Швецией.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав