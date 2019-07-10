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20:09 | Хоккей — Чемпионат мира

В ФХР подчеркнули, что тренерский состав сборной России отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные задачи

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Сегодня ФХР сообщила об изменениях в тренерском штабе сборной России. Главным тренером национальной команды вместо Ильи Воробьева назначен Алексей Кудашов.

В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов. В ФХР подчеркнули, что нынешний тренерский состав, работающий с национальной командой, отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные перед командой задачи.

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Воробьева уволили из сборной и СКА. Новый главный тренер – Кудашов //  
Вернет ли новый тренер России золото? Кто такой Алексей Кудашов //  
Совмещение – зло. Оно вредит сборной России

Дополнительная информация

http://fhr.ru/news/item/59304/

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