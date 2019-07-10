В ФХР подчеркнули, что тренерский состав сборной России отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные задачи

Сегодня ФХР сообщила об изменениях в тренерском штабе сборной России. Главным тренером национальной команды вместо Ильи Воробьева назначен Алексей Кудашов.

В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов. В ФХР подчеркнули, что нынешний тренерский состав, работающий с национальной командой, отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные перед командой задачи.

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