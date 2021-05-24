Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

В Федерации хоккея Белоруссии отреагировали на замену флага на ЧМ-2021

17:30
Теги:

Федерация хоккея Белоруссии прокомментировала замену флага на чемпионате мира по хоккею.

«Сборная Белоруссии продолжит выступление на чемпионате мира по хоккею под официальным государственным флагом», — цитирует федерацию ТАСС.

Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах и сейчас используется белорусской оппозицией.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11457895

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Россия — Словакия: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Манижа прокомментировала "наркотический скандал" с итальянской группой
Девятиклассница умерла в школе перед экзаменом в Северной Осетии
Видео: Как ландыши убивают людей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд