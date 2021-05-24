В Федерации хоккея Белоруссии отреагировали на замену флага на ЧМ-2021

Федерация хоккея Белоруссии прокомментировала замену флага на чемпионате мира по хоккею.

«Сборная Белоруссии продолжит выступление на чемпионате мира по хоккею под официальным государственным флагом», — цитирует федерацию ТАСС.

Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах и сейчас используется белорусской оппозицией.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.