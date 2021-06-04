В этом году Россия проиграла Канаде в плей-офф чемпионатов мира трех возрастов
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Сборная России проиграла в плей-офф чемпионата мира-2021, который проходит в Риге. В четвертьфинале россияне потерпели поражение от канадцев (1:2 ОТ).
В этом году российские хоккеисты также проиграли Канаде на молодежном и юниорском чемпионатах мира.
Напомним, на юниорском чемпионате мира сборная России проиграла в финале — 3:5. На молодежном чемпионате мира россияне потерпели поражение в полуфинале — 0:5.
В 1/2 финала ЧМ-2021 Канада сыграет с США, а Финляндия встретится с Германией. Оба матча пройдут 5 июня. Финал и матч за третье место состоятся 6 июня.
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Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
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