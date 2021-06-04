Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

В этом году Россия проиграла Канаде в плей-офф чемпионатов мира трех возрастов

00:49
Теги:

Сборная России проиграла в плей-офф чемпионата мира-2021, который проходит в Риге. В четвертьфинале россияне потерпели поражение от канадцев (1:2 ОТ).

В этом году российские хоккеисты также проиграли Канаде на молодежном и юниорском чемпионатах мира.

Напомним, на юниорском чемпионате мира сборная России проиграла в финале — 3:5. На молодежном чемпионате мира россияне потерпели поражение в полуфинале — 0:5.

В 1/2 финала ЧМ-2021 Канада сыграет с США, а Финляндия встретится с Германией. Оба матча пройдут 5 июня. Финал и матч за третье место состоятся 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 6212
Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Четыре нокдауна за 15 секунд! Сокрушительное поражение Колобка в кулачном бою
Видео: Как распознать признаки сглаза?
Дания отозвала разрешение на прокладку Baltic Pipe
Прокуратура начала проверку из-за смерти девочки в детском лагере

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры