В этом году Россия проиграла Канаде в плей-офф чемпионатов мира трех возрастов

Сборная России проиграла в плей-офф чемпионата мира-2021, который проходит в Риге. В четвертьфинале россияне потерпели поражение от канадцев (1:2 ОТ).

В этом году российские хоккеисты также проиграли Канаде на молодежном и юниорском чемпионатах мира.

Напомним, на юниорском чемпионате мира сборная России проиграла в финале — 3:5. На молодежном чемпионате мира россияне потерпели поражение в полуфинале — 0:5.

В 1/2 финала ЧМ-2021 Канада сыграет с США, а Финляндия встретится с Германией. Оба матча пройдут 5 июня. Финал и матч за третье место состоятся 6 июня.