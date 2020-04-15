В день рождения Ковальчука вспоминаем его золотую шайбу в ворота Канады на ЧМ-2008. На это можно смотреть вечно
19:15
Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук отмечает день рождения. Ему исполнилось 37 лет.
Нападающий является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом. На ЧМ-2008 Ковальчук забросил золотую шайбу в ворота сборной Канады.
В день рождения Ильи Ковальчука давайте вспомним его золотую шайбу в ворота Канады на ЧМ-2008.— Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 15, 2020
На это можно смотреть вечно ? pic.twitter.com/aGSZhf8nDI