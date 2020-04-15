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В день рождения Ковальчука вспоминаем его золотую шайбу в ворота Канады на ЧМ-2008. На это можно смотреть вечно

19:15
Илья Ковальчук. Фото Reuters
Илья Ковальчук. Фото Reuters
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Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук отмечает день рождения. Ему исполнилось 37 лет.

Нападающий является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом. На ЧМ-2008 Ковальчук забросил золотую шайбу в ворота сборной Канады.

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