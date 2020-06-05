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«В ЦСКА и «Ак Барсе в приоритете клуб». Ротенберг объяснил совмещение Брагина в СКА и сборной

15:25
Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о совмещении постов в СКА и сборной Валерием Брагиным, уходе Алексея Кудашова и будущем Игоря Ларионова.

— И в ЦСКА, и в «Ак Барсе» в приоритете все-таки клуб, поэтому и используем вариант совмещения со СКА. Хотя это тоже риск. Уход Кудашова — взаимное решение. Нет одной конкретной причины, почему его заменили. Он обратился и попросил по семейным обстоятельствам перейти на роль консультанта. Что касается Ларионова, то допускаем, что он будет в штабе взрослой сборной на чемпионате в мира в зависимости от того, как будет работать в молодежной. (Михаил Зислис)

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