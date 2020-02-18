Чемпионат мира
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Группа A
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|очки
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|Белоруссия
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|Великобритания
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|Германия
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|4.
|Дания
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|5.
|Канада
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|0-0
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|6.
|Словакия
|0
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|0-0
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|7.
|Чехия
|0
|0
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|0-0
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|8.
|Швеция
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|0-0
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Группа B
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|+/-
|очки
|1.
|Италия
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|Казахстан
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|Латвия
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|Норвегия
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|6.
|США
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|Финляндия
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В честь Ялонена назвали парк в его родном городе
23:19
В городе Рийхимяки назвали парк в честь главного тренера сборной Финляндии Юкки Ялонена, сообщает Yle. Это родной город Ялонена, по словам специалиста, он в нем прожил большую часть жизни, а многие друзья и близкие родственники до сих пор живут там.
Ялонен дважды выигрывал чемпионат мира со сборной Финляндии, включая прошлогодний турнир. В КХЛ он возглавлял СКА и «Йокерит».
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