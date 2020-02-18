В честь Ялонена назвали парк в его родном городе

В городе Рийхимяки назвали парк в честь главного тренера сборной Финляндии Юкки Ялонена, сообщает Yle. Это родной город Ялонена, по словам специалиста, он в нем прожил большую часть жизни, а многие друзья и близкие родственники до сих пор живут там.

Ялонен дважды выигрывал чемпионат мира со сборной Финляндии, включая прошлогодний турнир. В КХЛ он возглавлял СКА и «Йокерит».