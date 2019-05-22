Угадай счет матча Россия – США и выиграй приз!

Следи за играми самой звездной сборной в истории российского хоккея и участвуй в совместном конкурсе официального партнера сборной России по хоккею БК "Лига Ставок" и "Спорт-Экспресс" и выиграй шайбы с автографами Ильи Ковальчука и игроков сборной.

Условия участия в конкурсе:

1. Угадай счет матча Россия – США, указав его в комментариях под соответствующими постав в нашем Фейсбуке и ВК до стартового вбрасывания.

2. Сделай репост конкурсной записи с хэштегами #лигаставок #вместепобеждать#СЭ

Победить может каждый, угадавший счет верно и выполнивший все условия конкурса.

Оставляя комментарий под постами в Фейсбуке и ВК, вы принимаете условия конкурса.