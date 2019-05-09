Чемпионат мира

17:00 | Хоккей — Чемпионат мира

Угадай счет матча Россия – Норвегия и выиграй приз!

Выигрывай крутые призы!
Выигрывай крутые призы!
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Впереди наш ждут игры самой звездной сборной в истории российского хоккея. Такое нельзя пропустить!

Участвуй в совместном конкурсе официального партнера сборной России по хоккею БК "Лига Ставок" и "Спорт-Экспресс" и выиграй шайбы с автографами Ильи Ковальчука и игроков сборной!

Условия участия в конкурсе:

1. Угадай счет матча Россия – Норвегия, указав его в комментариях под соответствующими постав в нашем Фейсбуке и ВК до стартового вбрасывания.
2. Сделай репост конкурсной записи с хэштегами #лигаставок #вместепобеждать #СЭ

Победить может каждый, угадавший счет верно и выполнивший все условия конкурса.

Оставляя комментарий под постами в Фейсбуке и ВК, вы принимаете условия конкурса:
 

 

 

 

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