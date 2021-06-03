Форвард сборной России Владимир Тарасенко не смог реализовать голевой момент в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею со сборной Канады.

Вот такой момент был у Володи Тарасенко! Очень хорошо, ждем повтора, но уже в игре — и чуть ниже #RUSCAN #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/nZU2T8X331 — Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021

Первый период завершился вничью — 0:0. В параллельном матче Финляндия — Чехия счет также пока не открыт. Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.