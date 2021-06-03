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Убойный момент Тарасенко в первом периоде матча ЧМ Россия — Канада

20:56
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Форвард сборной России Владимир Тарасенко не смог реализовать голевой момент в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею со сборной Канады.

Первый период завершился вничью — 0:0. В параллельном матче Финляндия — Чехия счет также пока не открыт. Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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