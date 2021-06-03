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У России четыре потенциальных соперника по полуфиналу в случае победы над Канадой. Среди них нет США

12:13
Валерий Брагин. Фото Reuters
Валерий Брагин. Фото Reuters
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Cегодня на чемпионате мира в Риге состоятся четвертьфиналы:

16.15 Швейцария (А2) — Германия (В3)

16.15 США (В1) — Словакия (А4)

20.15 Россия (А1) — Канада (В4)

20.15 Финляндия (В2) — Чехия (А3)

Напомним, что на турнирах ИИХФ (ЧМ, МЧМ, ЮЧМ) в плей-офф нет жесткой сетки — для определения пар после четвертьфиналов формируется специальный рейтинг всех восьми сборных по следующим критериям:

— место в группе

— очки

— разность шайб

— число голов

Этот рейтинг на ЧМ-2021 выглядит так:

1. США (В1, 18 очков)

2. Россия (А1, 17 очков)

3. Финляндия (В2, 17 очков)

4. Швейцария (А2, 15 очков)

5. Чехия (А3, 13 очков)

6. Германия (В3, 12 очков)

7. Словакия (А4, 12 очков)

8. Канада (В4, 10 очков)

После четвертьфиналов лучшая из оставшихся по рейтингу команда попадает на худшую из оставшихся, а вторая по посеву — на третью. Рассмотрим расклады для россиян, если они обыграют Канаду и выйдут в полуфинал. Соперником команды Валерия Брагина станет:

1) Финляндия, если победит Чехию, при этом США должна обыграть Словакию

2) Швейцария, если победит Германию, при этом Чехия должна обыграть Финляндию, а США — Словакию

3) Чехия, если победит Финляндию, при этом Германия должна обыграть Швейцарию, а США — Словакию

4) Словакия, если победит США

С США и Германией Россия в полуфинале сыграть не сможет.

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