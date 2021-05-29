Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: положение на 29 мая
29 мая состоялись очередные матчи предварительного этапа групп A и B чемпионата мира-2021 по хоккею в латвийской Риге. Казахстан разгромил Италию (11:3), США обыграла Норвегию (2:1), а Финляндия оказалась сильнее Германии (2:1).
30 мая сборная Канады проведет матч против Италии, начало встречи — в 16.15 (мск). «Кленовые листья» располагаются на шестой строчке в группе B. 29 мая Россия выиграла у Швейцарии со счетом 4:1. Команда Валерия Брагина лидирует в своей группе A с 12 очками.
Турнирное положение в группе A : Словакия — 12 очков (5 игр), Россия — 12 (5), Швейцария — 9 (5), Чехия — 8 (5), Дания — 8 (6), Швеция — 6 (5), Белоруссия — 4 (5), Великобритания — 4 (6).
Турнирное положение в группе B : Финляндия — 13 очков (5 игр), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Латвия — 8 (5), Канада — 6 (5), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (5).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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