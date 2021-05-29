Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: положение на 29 мая

22:40
Хоккеисты сборной Канады. Фото AFP
Хоккеисты сборной Канады. Фото AFP
Теги:

29 мая состоялись очередные матчи предварительного этапа групп A и B чемпионата мира-2021 по хоккею в латвийской Риге. Казахстан разгромил Италию (11:3), США обыграла Норвегию (2:1), а Финляндия оказалась сильнее Германии (2:1).

30 мая сборная Канады проведет матч против Италии, начало встречи — в 16.15 (мск). «Кленовые листья» располагаются на шестой строчке в группе B. 29 мая Россия выиграла у Швейцарии со счетом 4:1. Команда Валерия Брагина лидирует в своей группе A с 12 очками.

Турнирное положение в группе A : Словакия — 12 очков (5 игр), Россия — 12 (5), Швейцария — 9 (5), Чехия — 8 (5), Дания — 8 (6), Швеция — 6 (5), Белоруссия — 4 (5), Великобритания — 4 (6).

Турнирное положение в группе B : Финляндия — 13 очков (5 игр), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Латвия — 8 (5), Канада — 6 (5), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (5).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити 0
Челси 1
2-й тайм

П1

35%

1.95

Обе забьют - да

27%

2.13

ТБ 2.0

22%

1.78
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария 1
Россия 4
Матч завершен

П2

29%

1.95

ТМ 6.5

21%

1.33

Ф2 (0)

18%

1.57
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия 1
Финляндия 2
Матч завершен

П2

25%

1.66

ТБ 4.5

20%

1.70

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 857
Все опросы
Что для вас — главное открытие чемпионата мира по хоккею-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Фото: как сложилась личная жизнь героев шоу «Холостяк»
Камеры сняли, как боец ММА проломил голову самокатчику в Москве
Ученые заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры