Турнирные таблицы групп России и Канады на ЧМ-2021: положение на 31 мая

31 мая состоялись матчи предварительного этапа групп A и B чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия).

Сборная США одержала победу над Германией (2:0), а Норвегия победила Казахстан (3:1). Чехия по буллитам обыграла Данию (2:1 Б), как и сборная России, которая победила Швецию (3:2 Б).

Турнирное положение в группе A: Россия — 14 очков (6 матчей), Швейцария — 12 (6), Словакия — 12 (6), Чехия — 10 (6), Швеция — 10 (7), Дания — 8 (7), Великобритания, Белоруссия — 4 (6).

Турнирное положение в группе B: Финляндия — 15 очков (6 игр), США — 15 (6), Казахстан — 10 (7), Германия — 9 (6), Латвия — 9 (6), Канада — 9 (6), Норвегия — 8 (7), Италия — 0 (6).

Чемпионат проходит с 21 мая по 6 июня.