Турнирные таблицы чемпионата мира-2021: положение на 26 мая

В среду, 26 мая, на чемпионате мира в Латвии прошли матчи группового турнира.

Сборная России одержала третью победу на этом ЧМ, всухую обыграв Данию — 3:0. В другой встрече группы А команда Великобритании сенсационно победила Белоруссию (4:3), одержав первую победу на турнире.

В группе В Казахстан нанес сборной Германии первое поражение — 3:2. Канада обыграла Норвегию со счетом 4:2 и поднялась на 6-е место в турнирной таблице.

Турнирное положение в группе A: Словакия — 9 очков (3 игры), Россия — 9 (4), Швейцария — 6 (3), Дания — 5 (4), Великобритания — 4 (4), Белоруссия — 4 (4), Швеция — 3 (3), Чехия — 2 (3).

Турнирное положение в группе В: Германия — 9 (4), Казахстан — 7 (4), Латвия — 7 (3), Финляндия — 7 (3), США — 6 (3), Канада — 3 (4), Норвегия — 3 (4), Италия — 0 (3).