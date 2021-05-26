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Турнирные таблицы чемпионата мира-2021: положение на 26 мая

22:40
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В среду, 26 мая, на чемпионате мира в Латвии прошли матчи группового турнира.

Сборная России одержала третью победу на этом ЧМ, всухую обыграв Данию — 3:0. В другой встрече группы А команда Великобритании сенсационно победила Белоруссию (4:3), одержав первую победу на турнире.

В группе В Казахстан нанес сборной Германии первое поражение — 3:2. Канада обыграла Норвегию со счетом 4:2 и поднялась на 6-е место в турнирной таблице.

Турнирное положение в группе A: Словакия — 9 очков (3 игры), Россия — 9 (4), Швейцария — 6 (3), Дания — 5 (4), Великобритания — 4 (4), Белоруссия — 4 (4), Швеция — 3 (3), Чехия — 2 (3).

Турнирное положение в группе В: Германия — 9 (4), Казахстан — 7 (4), Латвия — 7 (3), Финляндия — 7 (3), США — 6 (3), Канада — 3 (4), Норвегия — 3 (4), Италия — 0 (3).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры