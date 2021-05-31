Турнирная таблица группы России на ЧМ-2021: положение на 31 мая

Сборная России занимает первое место в группе А после победы над Швецией (3:2 Б) на чемпионате мира по хоккею.

На данный момент положение в группе выглядит так: Россия — 14 очков (6 матчей), Швейцария — 12 (6), Словакия — 12 (6), Чехия — 10 (6), Швеция — 10 (7), Дания — 8 (7), Великобритания, Белоруссия — 4 (6). Россияне, швейцарцы, словаки и чехи обеспечили себе место в 1/4 финала.

Чемпионат проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.