Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 30 мая

30 мая, в воскресенье, прошли матчи предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Швейцария разгромила Белоруссию (6:0), а Швеция оказалась сильнее Словакии (3:1).

Сборная Швейцарии с 12 очками располагается на первой строчке в группе. Вторая — Россия (12), третья — Словакия (12), на четвертом месте — Швеция (9). Белоруссия (4) замыкает таблицу. Чехия (8) — пятая, Дания (8) — шестая, Великобритания (4) — седьмая.

31 мая команда Валерия Брагина сыграет против Швеции, начало встречи — в 20.15 (мск).

Турнирное положение в группе A: Швейцария — 12 очков (6 игр), Россия — 12 (5), Словакия — 12 (6), Швеция — 9 (6), Чехия — 8 (5), Дания — 8 (6), Великобритания — 4 (6), Белоруссия — 4 (6).