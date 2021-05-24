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Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 24 мая

22:34
Хоккеисты сборной России. Фото IIHF
Хоккеисты сборной России. Фото IIHF

Сегодня, 24 мая, сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:3 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А.

Также в этой группе 24 мая прошел еще один матч: Чехия победила сборную Белоруссии со счетом 3:2 в овертайме.

Словакия временно возглавляет группу А, набрав 9 очков в трех матчах. Далее расположились команды России (6 очков в трех матчах) Швейцарии (6 баллов в двух встречах) и Белоруссии (4 балла в трех матча). Вне плей-офф на данный момент Дания (3 очка), Чехия (2 балла), а также Швеция и Великобритания, которые в двух проведенных встречах не набрали очков.

Турнирное положение в группе A : Словакия — 9 очков (3 игры), Россия — 6 (3), Швейцария — 6 (2), Белоруссия — 4 (3), Дания — 3 (2), Чехия — 2 (3), Швеция — 0 (2), Великобритания — 0 (2).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры