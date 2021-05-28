Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: положение на 28 мая
28 мая состоялись очередные матчи предварительного этапа групп А и B чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия).
В пятницу в группе А сборная Швеции победила Великобританию (4:1), а Дания выиграла у Белоруссии (5:2). В группе B: Норвегия обыграла Латвию по буллитам (4:3 Б), а Канада оказалась сильнее Казахстана (4:2).
29 мая сборная России проведет матч против Швейцарии. Встреча начнется в 16.15 (мск).
Турнирное положение в группе A : Россия — 9 очков (4 игры), Швейцария — 9 (4), Словакия — 9 (4), Дания — 8 (5), Швеция — 6 (5), Чехия — 5 (5), Белоруссия — 4 (5), Великобритания — 4 (5).
Турнирное положение в группе B : Финляндия — 10 очков (4 игры), Германия — 9 (4), США — 9 (4), Латвия — 8 (5), Казахстан — 7 (5), Канада — 6 (5), Норвегия — 5 (5), Италия — 4 (5).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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