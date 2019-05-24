Туомас Саммелвуо: "У России сильнейшая команда за последние годы"

Тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира по хоккею между Россией и Финляндией. Финский специалист признал, что россияне будут явными фаворитами.

– Туомас – вы заядлый фанат хоккея. Впереди полуфинал чемпионата мира Россия – Финляндия. За кого будете болеть?

– Тяжелый выбор. Наверное, чуть-чуть за Финляндию. У меня там много знакомых, я очень хорошо знаю тренеров. Молодая команда, наблюдать за ней очень приятно. Игру жду с большим интересом. Понимаю, что Россия – огромный фаворит. Пожалуй, сильнейшая команда за последние годы.

– Психологически не фаворитам легче?

– Да, иногда так можно говорить. Но все-таки не надо забывать, что у Финляндии 16 или 18 игроков выступают на чемпионате мира впервые. Думаю, они особенно и не думают, кто выходит против них. Все просто хотят проявить себя. И в матче с Швецией это хорошо получилось. (Владимир Иванов)

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Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – Финляндия. Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире Первого канала.

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