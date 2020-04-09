Экс-игрок сборной Канады Уэйн Гретцки поделился воспоминаниями о Кубка Канады 1987 года. В решающем матче канадцы одержали победу над СССР — 6:5.

— Ничто не заменит серию 72-го. Мой папа всегда говорил, что лучше всего то, что в первый раз, это производят такое впечатление. Для тех, кто помнит 72-й год, это никогда не изменится, — цитирует The Athletic Гретцки. — Это было настолько феноменально, что русские выиграли последние три матча, чтобы вернуться и выиграть серию, забив в конце восьмой игры. Хотя мы говорим об этом, для меня абсолютно безрассудно, что Пола Хендерсона нет в Зале хоккейной славы. Самое невероятное, что когда-либо было для нашей страны. Сегодня мы позволяем европейцам, которые никогда не играли в НХЛ, и россиянам, которые никогда не играли в НХЛ, находиться в Зале славы, а Пола Хендерсона там нет.

Я пришел к этому в 87 году. Мы проиграли в первом матче в Монреале. Помню, как в аэропорту мой папа сказал мне, что я виноват в поражении, что моя смена была слишком длинной, и поэтому соперники забили. Я помню, как думал, что сейчас вся страна расстроена. Вторая игра была одной из тех игр, которые были настолько отличным, потому что Марио Лемье был хорош, Пол Коффи был просто машиной той ночью. Парни были так решительны. Но у нас не было 20 парней, которые играли бы так же, как российская команда. У них были четыре звена и три комплекта защиты. Фетисов был в своих лучших кондициях, а тройка Ларионова была так хороша. Но мы знали, что единственное, что у нас было лучше — наш вратарь сделал важный сэйв в ключевой момент, и именно это произошло в серии. Грант просто закрыл ворота на замок, когда был счет 5:5.