Три хоккеиста из НХЛ приглашены в сборную Чехии для участия в ЧМ-2019

Нападающие Ондржей Палат ("Тампа") и Доминик Симон ("Питтсбург"), а также защитник Ян Рутта ("Тампа") могут принять участие в чемпионате мира-2019 в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

- Мы ведем переговоры с ними. Хотим видеть их в команде, - приводит слова главного тренера сборной Чехии Милоша Ржиги isport.blesk.cz.

В минувшем сезоне Палат провел 68 матчей за "Тампу", в которых набрал 35 (9+26) очков. Симон принял участие в 75 играх в составе "Питтсбурга", набрав 29 (8+21) баллов. Рутта провел 41 матч за "Тампу", в которых набрал 10 (2+8) очков.

И "Тампа", и "Питтсбург" вылетели в 1/8 финала плей-офф НХЛ, проиграв свои серии со счетом 0-4.

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