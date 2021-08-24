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Третьяк заявил, что сборная Канады на ЧМ-2021 была не слабее России

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Владислав Третьяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Третьяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью «СЭ» сказал, что индивидуальная статистика игроков в регулярном чемпионате НХЛ из сборной Канады была лучше, чем аналогичная статистика у хоккеистов сборной России, выступающих в заокеанской лиге.

— Когда мы ехали на чемпионат мира в Ригу, то наши шансы на победу считались выше, чем у других. Многие эксперты списывали канадцев со счетов. Их команда раскачивалась долго.

Но даже если изучить индивидуальную статистику тех, кто в сборную Канады приехал из НХЛ, то она лучше, чем у наших ребят, выступающих в той же лиге. Например, больше шайб забросили. Слабых канадцев не бывает. Известный бард Александр Розенбаум, начитавшись журналистов, даже сказал, что Канаду низвели до уровня Уганды.

— Мы считали, что наша сборная сильная.

— Без НХЛ наши шансы на медали будут повыше. Но и на турнире с участием всех сильнейших сборная России способна собрать хороший состав и неплохо выступить.

Полностью интервью Владислав Третьяка читайте здесь

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Михаил Зислис все материалы автора

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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