Третьяк заявил, что появление болельщиков на матчах ЧМ по хоккею в Риге поможет сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о допуске болельщиков на матчи чемпионата мира в Риге (Латвия).

«Наших зрителей будет не так много из-за ковидных ограничений, но я считаю, что мы получим много хороших местных болельщиков, которые придут поддерживать сборную России. И это еще больше придаст стимул нашей команде для победы, поскольку болельщики играют большую роль. Это члены нашей хоккейной семьи, которые сидят на трибунах», — цитирует ТАСС Третьяка.

Власти Латвии разрешили присутствие болельщиков на матчах ЧМ по хоккею с 1 июня. На трибунах могут находиться только те зрители, которые уже вакцинировались от коронавируса или перенесли болезнь.

Чемпионат мира в Риге проходит с 21 мая по 6 июня. Сборная России занимает второе место в своей группе, следующую встречу команда проведет в понедельник, 31 мая против Швеции. Начало встречи — в 20.15 (мск).