Третьяк затруднился объяснить отток российских хоккеистов в Северную Америку

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что ему трудно объяснить настолько массовый отток игроков из России в Северную Америку в это межсезонье.

После сезона-2018/19 большая группа (более десятка) игроков покинула КХЛ, подписав контракты с клубами НХЛ.

- Трудно объяснить, почему столько людей уезжает в этом году, - цитирует Третьяка "РИА Новости". - Когда едут в НХЛ - это понятно, когда в фарм-клубы… И они едут даже на контракты меньше. Молодые хоккеисты хотят себя зарекомендовать там. У нас такая система получается, неправильная немножко, что наши тренеры больше смотрят, кто там играет, и дают им преимущество перед теми, кто играет у нас. Это неправильно, надо эту ситуацию анализировать.

Получается, что тренеры говорят: "О, он же играет в фарм-клубе НХЛ, он сильнее нашего". Но это еще не известно. В целом же, мы демократическая страна, мы не можем запретить отъезд игрокам. Мы должны создавать условия, чтобы молодежь оставалась, и мы это делаем. Мы большую работу ведем, у нас все есть, чтобы играть.