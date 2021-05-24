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Третьяк считает, что сборная России недооценила Словакию на ЧМ-2021

19:40
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:3) в матче чемпионата мира.

«Для меня поражение было неожиданным. По первым двум матчам были видны заряженность, нацеленность на ворота, чего сегодня я не увидел.

Можно только сказать, что вратарь у нас удачно играл, выручал, но движения не было, особенно в первом периоде. Такое ощущение, что недооценили соперника, явно надо было решать вопрос в первом периоде, создавать моменты, но все откладывали на потом.

Я думаю, тренеры сделают выводы, без поражений не бывает и побед. Но поражение обидное», — цитирует Третьяка ТАСС.

Сборная России стартовала на ЧМ-2021 с победы над Чехией (4:3) и затем обыграла Великобританию (7:1). Также команда Валерия Брагина сыграет в группе с Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11459211

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры