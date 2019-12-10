Третьяк считает, что ИИХФ должна поддержать позицию Фазеля по чемпионату мира в России

Международная федерация хоккея (ИИХФ) должна поддержать мнение своего президента Рене Фазеля по поводу чемпионата мира-2023 в России, считает член совета ИИХФ, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Ранее глава ИИХФ заявил, что перенос ЧМ-2023 в другую страну невозможен.

— Фазель имеет свое личное мнение, и я думаю, что международная федерация его поддержит, совет еще будет решать, — цитирует Третьяка ТАСС. — Мы заслужили это своим отношением к делу. У нас по допингу вопросов нет, мы всегда все организовываем на высшем уровне, поэтому нам дают эти соревнования. Мы строим новые арены в Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, это большие затраты.

До этого Фазель отметил, что федерация намерена провести турнир в РФ, несмотря на санкции ВАДА.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.