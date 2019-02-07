Третьяк пригласил президента ОКР на чемпионат мира в Словакии

Глава ФХР Владислав Третьяк пригласил Станислава Позднякова посетить в конце мая решающие матчи чемпионата мира по хоккею в Словакии.

– Федерация хоккея России работает в тесном контакте с ОКР, – подчеркнул трехкратный олимпийский чемпион. – Как известно, чемпионаты мира в нашем виде спорта проходят каждый год, но именно через них мы идем к олимпийским медалям. Хотел бы отметить поддержку ОКР в вопросах организации хоккейных мероприятий, антидопинговых семинаров, внедрения в спортивную подготовку инновационных решений. Кроме того, очень важно, что ОКР помогает федерациям определиться с местом проведения адаптационных сборов перед Олимпийскими играми. Всё это заложено в подписанном сегодня соглашении.