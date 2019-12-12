Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что есть надежда, что Россия проведет полученные ранее чемпионаты мира по хоккею.

Ранее глава ИИХФ заявил, что перенос ЧМ-2023 в другую страну невозможен.

— Сейчас Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), видимо, будет подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), выкажет свок недовольство решением ВАДА, — приводит «РИА Новости» слова Третьяка. — Дальше суд, будем обсуждать с Международным олимпийским комитетом (МОК). Мы — чистая федерация, мы выполнили все указания МОК, мы надеемся, что все турниры у нас пройдут. ИИХФ всегда была вне политики.

В 2023 году Россия должна принять чемпионат мира в Петербурге и МЧМ в Новосибирске и Омске. Также в 2021 году в Уфе запланировано проведение женского чемпионата мира.