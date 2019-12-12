Чемпионат мира
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Группа A
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|Белоруссия
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|Германия
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|Дания
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|5.
|Канада
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|6.
|Словакия
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|Италия
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|Латвия
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|Норвегия
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|Россия
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|США
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|Швейцария
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Третьяк отметил, что ИИХФ всегда была вне политики. А ФХР — чистая федерация
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что есть надежда, что Россия проведет полученные ранее чемпионаты мира по хоккею.
Ранее глава ИИХФ заявил, что перенос ЧМ-2023 в другую страну невозможен.
— Сейчас Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), видимо, будет подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), выкажет свок недовольство решением ВАДА, — приводит «РИА Новости» слова Третьяка. — Дальше суд, будем обсуждать с Международным олимпийским комитетом (МОК). Мы — чистая федерация, мы выполнили все указания МОК, мы надеемся, что все турниры у нас пройдут. ИИХФ всегда была вне политики.
В 2023 году Россия должна принять чемпионат мира в Петербурге и МЧМ в Новосибирске и Омске. Также в 2021 году в Уфе запланировано проведение женского чемпионата мира.