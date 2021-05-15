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Третьяк надеется, что защитники из НХЛ помогут вратарям сборной России на чемпионате мира

20:00
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил надежду на то, что защитники сборной России из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сумеют помочь вратарям на чемпионате мира.

«Я верю в Самонова, к сожалению, Бочаров и Федотов не оправдывают надежд. Защитники из НХЛ будут помогать вратарю, самое главное, чтобы нападение забивало. Все-таки в двух играх с чехами и финнами одна шайба — это маловато. Конечно, все под нагрузкой, и чемпионат мира будет тяжелым», — отметил Третьяк ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11381829

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав