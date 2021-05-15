Третьяк надеется, что защитники из НХЛ помогут вратарям сборной России на чемпионате мира

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил надежду на то, что защитники сборной России из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сумеют помочь вратарям на чемпионате мира.

«Я верю в Самонова, к сожалению, Бочаров и Федотов не оправдывают надежд. Защитники из НХЛ будут помогать вратарю, самое главное, чтобы нападение забивало. Все-таки в двух играх с чехами и финнами одна шайба — это маловато. Конечно, все под нагрузкой, и чемпионат мира будет тяжелым», — отметил Третьяк ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.