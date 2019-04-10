Тренерский штаб сборной России 15 апреля приступит к подготовке к ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым 15 апреля приступит к работе по подготовке команды к чемпионату мира в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

- Весь тренерский штаб сборной работает с 15 апреля, - приводит ТАСС слова первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР), руководителя штаба национальной команды Романа Ротенберга.

Напомним, на чемпионате мира сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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