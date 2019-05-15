Тренер Швеции назвал своего любимого игрока в сборной России

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг в интервью "СЭ" рассказал, что нападающий Павел Дацюк является его любимым российским игроком. Он отметил понимаение игры хоккеиста.

– Кто является вашим любимым российским игроком?

– Ох... Я всегда восхищался Дацюком. Как он понимает игру – это что-то с чем-то. А если мы перенесемся немного назад – в прошлое: Макаров, Крутов, Ларионов – Игорь вообще великий хоккейный ум. В детстве восторгался Харламовым и Петровым. Честно скажу – я большой поклонник российского хоккея.

– А если взять нынешнюю сборную России?

– Да она прямо вся крутая. Взять Овечкина, а его трудно не упомянуть, учитывая, сколько лет подряд он колотит шайбу за шайбой. И при этом готов втыкаться в каждого. Малкин – элитный центральный. Кучеров – уф, просто невероятен. Я очень жду матча с Россией, чтобы насладиться им.

– Вы ведь наверняка отметили для себя связку Гусев – Кучеров.

– Да, это прямо волшебство. Не упомянул Гусева, чтобы не перечислять весь состав. Но Никита великолепен. Какой гол они с Кучеровым придумали – вау. И ведь до этого у них был выход "два в одного", до этого – "три в два", и они там тоже "начертили", не забили просто. Удивительно видеть такое. Как уже говорил, я – большой поклонник российского хоккея, особенно – вот таких проявлений. Эдакий фристайл (Гренборг употребил словосочетание free flow. – Прим. "СЭ").

И в своих командах я всегда старался внедрять похожие вещи. Чтобы игроки отталкивались от ситуации, обостряя игру, а не исходили из установок. Чтобы они были вовлечены в игру как таковую. И именно что играли. Русские хоккеисты – они ведь этим очень сильны. Мы бы хотели быть столь же сильны в этом, как и они.(Игорь Еронко)

"Россия – главный фаворит ЧМ. Без вопросов". Тренер шведов восхищен русскими звездами

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019

Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //

Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019