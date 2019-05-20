Тренер сборной Швейцарии: "У России адски крутая команда"

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал сухое поражение от сборной России (0:3) в рамках чемпионата мира в Словакии.

- Вчера Кевин Фиала сказал, что Россия сильнее Швеции. Вы в этом убедились?

- Россия вышла на матч собранной. И подняла темп. В первые 10 минут у нас было огромное количество проблем. Мы не справлялись со скоростью сборной России. И постоянно теряли шайбу. Но затем привыкли к высокому темпу, освоились и наращивали обороты. К сожалению, забить не смогли, хотя это могло бы нам сильно помочь – дало бы хороший эмоциональный фон. Но если честно – это адски крутая команда. Наверное, самая мастеровитая команда турнира с кучей суперзвезд. Но я горжусь своими ребятами. Россия просто смяла нас на старте, устроила нам грозовой шторм, но затем мы все-таки выправили ситуацию. Правда, не забили. Но вратарь Георгиев сыграл очень сильно.

- Вы основательно погоняли шведов высоким прессингом. С Россией так невозможно играть?

- Мы, между прочим, сыграли лучше во втором периоде. По моментам было 4-2 в нашу пользу. Мы пытались играть больше в атаке. Потому что сборная России не любит обороняться. И наш план работал, но только эпизодами. К сожалению, сегодня мы сыграли не идеально. А для того, чтобы победить Россию, многое должно совпасть. В нашем случае – не совпало. (Игорь Еронко)

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