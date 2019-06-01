Тренер сборной Казахстана: "На ЧМ-2020 будем ставить перед собой максимальные цели"

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка в интервью "Известиям" отметил, что будет ставить максимальные цели на чемпионат мира-2020. Казахам удалось в этом году выйти в элитный дивизион мирового первенства.

– Порадовались, что кажущиеся аутсайдерами Италия и Великобритания остались в элите чемпионата мира?

– Я порадовался, что Казахстан вышел в элиту. Вот и все, что могу об этом сказать. А там уже игра покажет, чего ждать от названных вами команд и других участников ЧМ.

– А чего можно ждать от вашей команды на чемпионате мира в Швейцарии? Борьбы за выживание, или рассчитываете попытаться выйти в четвертьфинал?

– Конечно, мы будем ставить перед собой максимальные цели. А дальше посмотрим. Сейчас что-то более конкретное пока сложно сказать. Ведь на чемпионатах мира многое зависит от участников. Если взять мировое первенство нынешнего года, то приехал очень мощный десант из НХЛ. Понятно, что у команд немного разный уровень в зависимости от подбора игроков. Сборные, где превалирует немалое число представителей этой лиги, как правило, выглядят мощнее. Это не значит, что их нельзя обыграть. Но готовиться к ним можно по-разному в зависимости от наличия или отсутствия лучших исполнителей.