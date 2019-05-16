Тренер сборной Италии: "Возможно, стоит поменять формат ЧМ"

Главный тренер сборной Италии Клэйтон Беддоус подвел итоги разгрома от сборной России (0:10) в рамках чемпионата мира. По его мнению, игра получилась полезной.

– Когда против нашей команды выходят такие гранды, как Россия, Канада или Швеция, все упирается в то, как они настроены. Сборная России разгромила нас на чистом мастерстве. Это просто другой уровень. Как у россиян сложится против тех же шведов или канадцев – это уже другой вопрос. Все будет зависеть от того, в каком состоянии они подойдут к таким матчам. Но Россия должна быть в финале. По меньшей мере – играть матч за бронзу. Этой команде по силам выиграть. Таланта в ней предостаточно.

– Как вы относитесь к идее уменьшить количество команд на чемпионате мира? До 14 или 12.

– Мне нравится, что мы участвуем в таком турнире. Мне нравится, какой здесь уровень конкуренции. С моей стороны – я бы хотел, чтобы и дальше было 16 команд. Но, возможно, стоит поменять формат. Повысив конкуренцию. Скажем, собрать восемь лучших сборных в одной группе, а восемь остальных – в другой, чтобы определить условно одну, которая выйдет в плей-офф. Никому не нужны матчи со счетами 10:0. В какой бы то ни было лиге на каком бы то ни было уровне. Игры должны быть упорными.

– Может ли такой матч быть хоть сколько-нибудь полезным?

– Он был для нас полезным. Если вы хотите ударится в философию, то – в жизни бывают не только хорошие моменты. Бывают и плохие. Вы хотите сказать, что плохие – не полезны?

– Полезны.

– Ну вот. Они как раз наиболее полезны. И когда вы пытаетесь выстроить команду, нет ничего полезнее таких моментов.