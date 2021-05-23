Тренер сборной Белоруссии рассказал о состоянии здоровья Лисовца, которого увезли на носилках

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Захаров прокомментировал победу над Швецией (1:0) в матче чемпионата мира-2021 по хоккею.

— Что известно о состоянии защитника вашей команды Лисовца, которого увезли на носилках в первом периоде?

— Он в больнице сейчас. Был игровой момент. Надеемся, что все будет хорошо.

— Как оцените игру Тэйлора?

— Он всем доказал, что должен был играть, его зря морозили. Если бы он больше играл в «Динамо», то было бы лучше. 13 матчей — это мало. Мы не тех тренируем в минском «Динамо».

— Сегодня забили ребята из белорусского чемпионата. Может, внутренний турнир не такой и слабый?

— У нас слабый чемпионат. Эти хоккеисты должны в КХЛ играть, может быть, они два гола забили бы, а не один.

(Артур Хайруллин)