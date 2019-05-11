Тренер сборной Австрии: "Сборная России, пожалуй, посильнее Канады будет"

Главный тренер сборной Австрии Рогер Бадер подвел итоги матча с Латвией (2:5) в рамках чемпионата мира и поделился ожиданиями от встречи с Россией. В контрольном матче перед турниром австрийцы проиграли Канаде со счетом 5:7.

– Что пошло не так с Латвией?

– Во-первых, сборная Латвии состоит из игроков, которые играют в сильных лигах. То есть они определенно были фаворитами в матче с нами. Но мы все равно смогли удержать ничью по итогам 40 минут. И не использовали шикарный момент, который был у Комарека во втором периоде. Но латвийцы в целом были быстрее, лучше нас, и заслуженно выиграли.

– Завтра вам будет противостоять гораздо более сильная команда – сборная России. Как вы планируете играть с ней?

– Мы понимаем, что вряд ли выиграем у сборной России с преимуществом в пять шайб. Ха-ха, шучу.

– В четыре?

– Нет. Мы понимаем, что у фаворитов мы должны учиться. И завтра будем учиться. У нас будут более важные игры.

– То есть стараться не будете?

– Я же не могу сказать команде: не напрягайтесь. Так это не работает.

– Смотрели матч сборной России вчера?

– Смотрел, конечно. Вообще, я хорошо знаю российский хоккей. Я четыре года проработал с Владимиром Юрзиновым в Швейцарии. Очень сильная команда сюда приехала.

– Илья Воробьев сказал, что у вас очень быстрая команда, вспоминая матч против Канады. Будете ли вы играть с Россией точно так же – на контратаках?

– Я даже не знаю, сколько раз мы потрогаем шайбу. Поэтому трудно сказать. Будем отталкиваться от тех же принципов, по которым играем против более слабых команд. И учиться. Канадцы и россияне – топ-команды, но сборная России, пожалуй, посильнее Канады будет. Мы и год назад проиграли россиянам 0:7. Но вообще – мы не ради этого матча сюда приехали. Так что просто попытаемся получить удовольствие от хоккея. (Игорь Еронко)

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