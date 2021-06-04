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Толчинский заявил, что в сборной была невероятная атмосфера и поблагодарил тренерский штаб

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Сергей Толчинский в матче с Канадой. Фото Reuters
Сергей Толчинский в матче с Канадой. Фото Reuters
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Нападающий сборной России Сергей Толчинский подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата мира против Канады (1:2 ОТ).

«Атмосфера в сборной, как всегда, была невероятной. От этого поражение в четвертьфинале еще больнее, на самом деле. Были единым кулаком, поддерживали друг друга на протяжении всего турнира. В условиях пузыря, карантинов и прочего сплоченность вообще вышла на первый план — и у нас в этом смысле все было замечательно.

 
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Не хватило одного точного броска, чтобы сейчас находиться в хорошем настроении. Но отдали все, что было, по самоотдаче претензий ни к кому нет. Давило ли то, что мы были фаворитами? Нет, знали свою силу и уровень соперника, и понимали, что будет трудный матч.

Тренерскому штабу, штабу сборной и всем ребятам — большое спасибо. Это был сложный сезон, трудный турнир и жаль, что сезон завершается на такой ноте. Спасибо тем, кто переживал за нас у экранов. Цель была привезти домой золото — горько, что не удалось сделать этого», — сказал Толчинский.

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