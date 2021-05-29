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Толчинский — о голевом пасе на Карнаухова: «Это не так сложно, как вы думаете. Махнул по шайбе и все»

19:08
Сергей Толчинский. Фото Reuters
Сергей Толчинский. Фото Reuters
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Нападающий сборной России Сергей Толчинский подвел итоги матча со сборной Швейцарии (4:1) на чемпионате мира в Риге.

«Честно говоря, с каждой игрой чувствую себя лучше и лучше. Игра — лучшая тренировка. В первом матче сыграл на эмоциях, во втором — в глазах темнело. В принципе, сейчас чувствую себя хорошо. Надеюсь, что буду чувствовать себя еще лучше.

В момент с пасом на Карнаухова мне больше ничего не оставалось, кроме как доставить ее на пятак. Просто знал, что Паша едет на пятак и постарался откинуть шайбу туда. Здорово, что он так хорошо владеет коньками и клюшкой. На самом деле, это не так сложно, как вы думаете. Махнул по шайбе и все.

Хорошо, что мы забили гол за 10 минут до конца. Догоняющей команде уже тяжело в такой ситуации отыграться. Понятно, что команда, которая забивает в такой ситуации, будет играть в откат, от обороны — мы это и сделали. Мы минимизировали ошибки и это дало свои плоды.

С другими командами в отеле пересекаемся. Как правило удается пару словами обменяться. Мы проводим время в нашем лаундже», — сказал Толчинский.

Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А. 31 мая Россия сыграет с Швецией.

(Иван Богун)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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