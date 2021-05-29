Нападающий сборной России Сергей Толчинский подвел итоги матча со сборной Швейцарии (4:1) на чемпионате мира в Риге.

«Честно говоря, с каждой игрой чувствую себя лучше и лучше. Игра — лучшая тренировка. В первом матче сыграл на эмоциях, во втором — в глазах темнело. В принципе, сейчас чувствую себя хорошо. Надеюсь, что буду чувствовать себя еще лучше.

В момент с пасом на Карнаухова мне больше ничего не оставалось, кроме как доставить ее на пятак. Просто знал, что Паша едет на пятак и постарался откинуть шайбу туда. Здорово, что он так хорошо владеет коньками и клюшкой. На самом деле, это не так сложно, как вы думаете. Махнул по шайбе и все.

Хорошо, что мы забили гол за 10 минут до конца. Догоняющей команде уже тяжело в такой ситуации отыграться. Понятно, что команда, которая забивает в такой ситуации, будет играть в откат, от обороны — мы это и сделали. Мы минимизировали ошибки и это дало свои плоды.

С другими командами в отеле пересекаемся. Как правило удается пару словами обменяться. Мы проводим время в нашем лаундже», — сказал Толчинский.

Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А. 31 мая Россия сыграет с Швецией.

(Иван Богун)