Толчинский — о голевом пасе на Карнаухова: «Это не так сложно, как вы думаете. Махнул по шайбе и все»
Нападающий сборной России Сергей Толчинский подвел итоги матча со сборной Швейцарии (4:1) на чемпионате мира в Риге.
«Честно говоря, с каждой игрой чувствую себя лучше и лучше. Игра — лучшая тренировка. В первом матче сыграл на эмоциях, во втором — в глазах темнело. В принципе, сейчас чувствую себя хорошо. Надеюсь, что буду чувствовать себя еще лучше.
В момент с пасом на Карнаухова мне больше ничего не оставалось, кроме как доставить ее на пятак. Просто знал, что Паша едет на пятак и постарался откинуть шайбу туда. Здорово, что он так хорошо владеет коньками и клюшкой. На самом деле, это не так сложно, как вы думаете. Махнул по шайбе и все.
Хорошо, что мы забили гол за 10 минут до конца. Догоняющей команде уже тяжело в такой ситуации отыграться. Понятно, что команда, которая забивает в такой ситуации, будет играть в откат, от обороны — мы это и сделали. Мы минимизировали ошибки и это дало свои плоды.
С другими командами в отеле пересекаемся. Как правило удается пару словами обменяться. Мы проводим время в нашем лаундже», — сказал Толчинский.
Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А. 31 мая Россия сыграет с Швецией.
(Иван Богун)
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