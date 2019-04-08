Ткачак может сыграть за сборную США на чемпионате мира

Нападающий "Оттавы" Брэди Ткачак может войти в состав сборной США на чемпионат мира-2019 по хоккею. В текущем сезоне 19-летний Ткачак провел за "Оттаву" 80 матчей и набрал 77 очков (34+43).

По информации инсайдера Брюса Гарриоча, форвар получил приглашение на турнир, но свой ответ даст немного позже.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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