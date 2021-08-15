Тимкин — о матче с Канадой на ЧМ-2021: «Очень болезненное поражение. До сих пор остался осадок»
Нападающий СКА и сборной России Евгений Тимкин в интервью «СЭ» рассказал о поражении от Канады на чемпионате мира-2021 в Латвии.
— Согласны, что ваша стихия — это выжимать максимум из любой ситуации? Гол канадцам в четвертьфинале ЧМ-2021 это подтверждает.
— Скорее всего, это идет от воспитания в детской школе, что всегда нужно работать до конца, быть честным перед собой и хоккеем. Думаю, все дело в этом. А так, конечно, согласен.
— Поражение от Канады — самое обидное за вашу карьеру?
— Да, очень болезненное поражение. Честно, до сих пор остался осадок. Могли выиграть, все складывалось, игра шла. Мы же хорошо играли.
— Только немного пассивно в атаке.
— Мы играли против сборной Канады на чемпионате мира. Начали говорить, что вышли школьники. Не знаю... Люди также играют в НХЛ. Это поражение очень горькое, обидное, до сих пор вспоминаю тот матч.
— Не знаю, правильно ли так говорить, но остался ли хоть малейший приятный осадок, что вы единственный, кто забил канадцам?
— Вообще нет. Лучше бы я не забил, а команда выиграла.
— Хейтеры в социальных сетях не доставали после того поражения?
— Не читал и никогда не читаю, что пишут. Всегда говорю родным, чтобы не обращали внимания и ни на что не отвечали. Так было, есть и будет. Найдутся люди, которые захотят позлорадствовать. Мы сами выбрали такой путь, где критиковать может кто угодно, а хвалят — очень редко.
Полностью интервью с Евгением Тимкиным читайте на сайте «СЭ»
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